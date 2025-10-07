Молдавский Додон публично поздравил Путина с днем рождения

Лидер молдавских социалистов, бывший президент страны Игорь Додон решил публично поздравить главу Кремля Владимира Путина с днем рождения.

Свое поздравление он разместил на Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Додон, лидер "Патриотического блока", занявшего на парламентских выборах в сентябре второе место, заявил, что несмотря на "сложные политические обстоятельства и текущую недружественную политику" молдавских властей, большинство граждан страны видят в России "стратегического партнера, надежного союзника и друга".

"Наши страны объединяют важные исторические события, общие духовно-нравственные ценности. Уверен, что эти основы послужат надежным фундаментом для восстановления и расширения двусторонних отношений Молдовы и России. В день вашего рождения желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и сил", – написал Додон.

Напомним, накануне парламентских выборов в Молдове, прошедших 28 сентября, Додон неоднократно говорил, что мечтает восстановить партнерство с Россией после выборов.

Однако его "Патриотический блок" потерпел фиаско на выборах, получив всего 26 мандатов в 101-местном парламенте и будет в оппозиции.

