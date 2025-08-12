Уряд Греції зобов'язав мігрантів, що підлягають депортації, носити браслети на ногах

Мігранти в Греції, яким було відмовлено в наданні притулку, будуть зобов'язані носити браслети на ногах в рамках запланованих заходів щодо прискорення депортації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що цей захід має бути впроваджений до кінця року в рамках реформ, які передбачають кримінальну відповідальність за невиконання наказу про депортацію.

"Використання електронного моніторингу дасть зрозуміти, що можливості звузилися", – сказав Плевріс в інтерв'ю державному радіо ERT.

Більш жорсткі правила, включаючи обов'язкове тюремне ув'язнення за невиконання наказу про депортацію, будуть подані на розгляд парламенту наступного місяця після літньої затримки, викликаної сплеском прибуття мігрантів з Лівії на острів Крит.

Плевріс сказав, що електронний моніторинг буде здійснюватися протягом 30-денного періоду, який надається мігрантам після відхилення їхніх прохань про надання притулку і вичерпання всіх апеляцій.

Він додав, що уряд також розглядає можливість виплати бонусу у розмірі 2 тисяч євро для тих, хто добровільно виконає умови депортації.

У липні правоцентристський уряд припинив розгляд прохань про притулок від мігрантів, які прибувають з Північної Африки морем, щонайменше на три місяці, намагаючись стримати прибуття мігрантів з Лівії на грецький острів Крит.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу у липні Греція представила свій план щодо стримування нелегальної міграції, який зокрема передбачає створення центрів для утримування мігрантів за межами Європи.