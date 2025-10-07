У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

Лодка, которая перевозила более трех десятков мигрантов, затонула возле греческого острова, в результате чего несколько человек погибли.

Об этом сообщила греческая береговая охрана, передает Reuters, цитирует "Европейская правда".

Четверо мигрантов погибли после того, как их лодка затонула возле греческого острова Лесбос. Сейчас в районе греческая береговая охрана проводит поисково-спасательной операции, привлекая по меньшей мере три судна и один вертолет.

Спасатели нашли 34 мигранта на юге острова. В море нашли еще четырех мигрантов, которые погибли.

По предварительным данным, на лодке находилось всего 38 человек. Обстоятельства инцидента остаются невыясненными.

Греция оказалась на передовой миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда более миллиона человек, которые бежали от войны и бедности на Ближнем Востоке и в Африке, пересекли границу Европы.

Затем поток мигрантов уменьшился. Однако недавно средиземноморская страна ужесточила миграционные правила после возобновления притока мигрантов из Ливии через греческие острова Крит и Гавдос.

Напомним, недавно Греция ужесточила наказание для мигрантов, которым отказали в убежище.

Также мигрантов в Греции, которым было отказано в предоставлении убежища, обязали носить браслеты на ногах в рамках запланированных мер по ускорению депортации.