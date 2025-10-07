Украина получит от Эстонии более 150 боевых роботов THeMIS

Эстонская компания Milrem Robotics передаст Украине более 150 боевых беспилотных платформ THeMIS.

Об этом заявила Milrem Robotics, пишет "Европейская правда".

Эстонская компания поставит в Украину более 150 беспилотных наземных аппаратов THeMIS в рамках помощи, финансируемой и координируемой Нидерландами.

Значительная часть этих транспортных средств будет собрана и поставлена в сотрудничестве с нидерландской компанией VDL Defentec.

Milrem Robotics в тесном сотрудничестве с VDL Defentec организует сборку техники на новой производственной линии, спроектированной для масштабируемого производства.

Компания также проведет обучение украинских операторов и персонала для эффективного использования роботов в боевых условиях.

Как отмечается, новые единицы дополнят 15 транспортных средств THeMIS, которые уже эксплуатируются в Украине и доказали свою эффективность на поле боя с 2022 года.

В компании рассказали, что THeMIS – это проверенная и высокоадаптивная платформа беспилотных транспортных средств, предназначенная для поддержки пехотных войск, логистики, разведки и боевых миссий. Сейчас она является частью программ робототехники и используется в 19 странах.

Напомним, в марте Украина предоставила список желаемой военной техники на сумму 100 млн евро, которую Эстония быстро закупит у своей отечественной оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена продолжать оказывать Украине военную помощь – для этих целей в следующем году будет выделено более 100 млн евро или 0,25% от ВВП страны.

6 октября писали, что в Эстонии завершились учения для группы из 13 руководителей украинской полиции, во время которых эстонские правоохранители поделились своим опытом.