У Словаччині кажуть, що не змінили позицію щодо постачання зброї Україні

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк у вівторок сказав, що Братислава і далі виступає проти відправлення зброї в Україну, а останній пакет підтримки назвав "гуманітарним питанням".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

На пресконференції у вівторок після візиту до Києва глава Міноборони Словаччини сказав, що позиція уряду щодо відправлення військової допомоги не змінилась.

"Ми чітко заявили, що більше не будемо дарувати зброю та подібні речі Україні, але будемо продовжувати надавати лише нелетальну, тобто гуманітарну допомогу окремим державам, і ми дотримуємося цього", – сказав він.

Заява Каліняка пролунала після того, як у Києві він оголосив про надання 14-го "пакета підтримки" України, який містить засоби інженерної та протимінної допомоги.

Словацький міністр сказав, що Словаччина вже підготувала частину 14-го пакета і розглядає можливість підготовки ще одного пакета, куди можуть увійти компоненти енергетичної інфраструктури та засоби розмінування.

На початку повномасштабної війни тодішній уряд Словаччини одним з перших у Європі почав надавати Україні значну військову допомогу – зокрема, системи ППО С-300 і радянські винищувачі.

Після повернення до влади Роберта Фіцо у 2023 році пряма військова допомога для України припинилася, а щодо тодішніх посадовців почали розслідування через ці рішення.

Водночас оборонна співпраця не припинилася. У Фіцо вважають, що забороняти словацьким компаніям продавати Україні зброю було б лицемірно.