Ексміністр Словаччини дав свідчення щодо зловживань військовою допомогою Україні

Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у четвер дав свідчення у справі про можливі зловживання через надання військової допомоги Україні за час перебування його уряду при владі у 2022-2023 роках.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Після допиту в Національному управлінні внутрішніх розслідувань Надь заявив журналістам, що відкидає "будь-які протизаконні дії, збагачення чи неекономне розпорядження державним майном".

"Якщо контролер (управління. – Ред.) дивується, що люди в Міністерстві оборони працювали навіть вночі з моменту початку війни в Україні, то це його внутрішня проблема", – додав він.

Ексміністр оборони Словаччини наголосив, що єдиною метою дій уряду на початку повномасштабного вторгнення Росії "було допомогти Україні".

"І ми це зробили", – зазначив Надь.

Словацька поліція хотіла затримати ексміністра в середині червня, коли він перебував у відпустці в Канаді. Сам він назвав дії правоохоронці "спектаклем".

Розслідування, яке веде Європейська прокуратура, стосується нецільового використання коштів, призначених для військової допомоги Україні. У його межах затримали вісьмох людей, серед яких є співробітники Міністерства оборони.

Минулого року стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

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