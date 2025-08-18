У Словаччині заявили, що забороняти компаніям продавати Україні зброю було б лицемірно

В уряді Словаччини прокоментували високі прибутки, які отримують оборонні компанії країни за продаж Україні зброї у той час, як державна військова підтримка Києва з боку Братислави була зупинена.

Про це Politico заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо призупинив державну військову допомогу Україні. Водночас приватні збройові компанії Словаччини заробляють великі прибутки, продаючи зброю Україні.

У 2024 році експорт озброєнь із Словаччини зріс до 1,15 млрд євро. Це близько 1% економіки країни, удвічі більше, ніж у 2023 році, і в 10 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії проти України у 2022 році.

Заступник міністра оборони Ігор Меліхер заявив, що стрімкий розвиток оборонного бізнесу не суперечить політичній обіцянці Фіцо не надавати військову допомогу Україні.

"Уряд Словаччини пообіцяв своїм громадянам у програмній декларації, що ми не надішлемо жодної кулі з державних складів в Україну, і ми дотримуємось цієї обіцянки", – сказав Меліхер.

Офіційна допомога Словаччини, зауважив він, складається з нелетальної підтримки та критичних поставок електроенергії, "необхідних для функціонування України як держави".

Водночас уряд Словаччини не приховує, що не має нічого проти продажу зброї приватними компаніями.

"Ми приєдналися до Європейського Союзу через цінності, які поділяємо. Ми також поважаємо вільний ринок… Тому обмежувати діяльність компаній оборонної промисловості було б з нашого боку доволі лицемірно", – зазначив Меліхер.

Минулого року на відкритті заводу з виробництва артилерійських боєприпасів міністр оборони Роберт Каліняк заявив: "Це не підтримка війни, а підтримка торгівлі".

"Ми казали до і після (парламентських виборів 2023 року), що не будемо обмежувати оборонні компанії, бо нам потрібне економічне зростання", – повторив Каліняк у березні, коментуючи показники експорту.

Меліхер також зазначив, що "більшість військової техніки, виробленої у Словаччині, продається не Україні, а західним партнерам, які вже самі вирішують, що робити з цим матеріалом".

Днями стало відомо, що Словаччина готує до передачі Україні 14-й пакет нелетальної допомоги.