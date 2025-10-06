Словаччина анонсувала пакет військової підтримки для України

В уряді Словаччини вперше з часу повернення до влади Роберта Фіцо анонсували новий пакет військової підтримки для України.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві.

"З великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні", – сказав Каліняк.

Крім того, він зазначив, що під час переговорів у Києві обговорить можливі проєкти для розширення оборонної співпраці.

Каліняк також повідомив, що під час нещодавньої зустрічі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з президентом України Зеленським оборонну співпрацю визначили однією з ключових тем майбутнього міжурядового засідання.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни тодішній уряд Словаччини одним з перших у Європі почав надавати Україні значну військову допомогу – зокрема, системи ППО С-300 і радянські винищувачі.

Після повернення до влади Роберта Фіцо пряма військова допомога для України припинилася, а щодо тодішніх посадовців почали розслідування через ці рішення.

Водночас оборонна співпраця не припинилася. У Фіцо вважають, що забороняти словацьким компаніям продавати Україні зброю було б лицемірно.



