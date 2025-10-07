В Словакии говорят, что не изменили позицию по поставкам оружия Украине

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк во вторник сказал, что Братислава и дальше выступает против отправки оружия в Украину, а последний пакет поддержки назвал "гуманитарным вопросом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

На пресс-конференции во вторник после визита в Киев глава Минобороны Словакии сказал, что позиция правительства по отправке военной помощи не изменилась.

"Мы четко заявили, что больше не будем дарить оружие и подобные вещи Украине, но будем продолжать предоставлять только нелетальную, то есть гуманитарную помощь отдельным государствам, и мы придерживаемся этого", – сказал он.

Заявление Калиняка прозвучало после того, как в Киеве он объявил о предоставлении 14-го "пакета поддержки" Украины, который содержит средства инженерной и противоминной помощи.

Словацкий министр сказал, что Словакия уже подготовила часть 14-го пакета и рассматривает возможность подготовки еще одного пакета, куда могут войти компоненты энергетической инфраструктуры и средства разминирования.

В начале полномасштабной войны тогдашнее правительство Словакии одним из первых в Европе начало предоставлять Украине значительную военную помощь – в частности, системы ПВО С-300 и советские истребители.

После возвращения к власти Роберта Фицо в 2023 году прямая военная помощь для Украины прекратилась, а в отношении тогдашних должностных лиц начали расследование из-за этих решений.

В то же время оборонное сотрудничество не прекратилось. У Фицо считают, что запрещать словацким компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно.