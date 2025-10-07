Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что экстрадиция украинца Владимира Ж., задержанного по запросу Германии по делу о подрыве "Северных потоков", не отвечает интересам Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

На просьбу прокомментировать ситуацию с задержанием Владимира Ж. в Польше Туск сказал, что его судьбу будет решать суд, однако польское правительство имеет четкую позицию по этому вопросу.

"Моя роль не заключается в том, чтобы выяснять, почему гражданин Украины снова приехал в Польшу, несмотря на то, что он знал о выдаче европейского ордера на арест, но наша позиция не изменилась", – сказал глава правительства Польши.

"В интересах Польши, безусловно, не является обвинение или выдача этого гражданина другому государству. Решение будет принимать суд", – добавил он.

Напомним, украинца задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.

49-летний украинец утверждает, что не имел ничего общего с атакой.

Польский министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк заявил, что в вопросе возможной экстрадиции Владимира Ж. в Германию не должно быть поспешных действий.