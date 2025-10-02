Підрив "Північних потоків": Польща не поспішатиме видавати підозрюваного українця

Польський міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сємоняк заявив, що у питанні можливої екстрадиції до Німеччини українця Володимира Ж., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік", не має бути поспішних дій.

Заяву Семоняка наводить Onet, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, справа є "надзвичайно серйозною", тому її слід ретельно розслідувати.

"Щодо видачі Німеччині Володимира Ж., підозрюваного у підриві газопроводу "Північний потік", немає жодних підстав для поспішних дій", – вважає він.

Крім того, за словами Семоняка, рішення про можливу екстрадицію затриманого ухвалюватиме суд.

Він додав, що польський суд, ухвалюючи рішення у такій справі, повинен мати "абсолютну впевненість".

"На щастя, ми є правовою державою. Німеччина має право звертатися до нас, мала право видати європейський ордер на арешт, але рішення ухвалюватиме польський суд, оцінивши ситуацію, і я вірю в мудрість суддів, в їхню глибоку оцінку ситуації та відсутність впливу з боку ЗМІ чи політиків", – зазначив він.

Своєю чергою голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, коментуючи питання можливої екстрадиції затриманого, заявив, що Польща має зобов'язання за європейським ордером на арешт у цій справі, але додав, що польська держава не є повністю пасивною у цьому рішенні.

"Можливо, дійсно потрібно вивчити, чи передача цієї людини німецькій владі, по-перше, відповідає всім процедурам, по-друге, інтересам польської держави і всієї євроатлантичної спільноти, а по-третє, потрібно враховувати також політичні наслідки такого рішення", – сказав він.

Пшидач зазначив, що на місці прокурора дуже ретельно вивчив би, чи є підстави для передачі цієї людини німецькій владі.

"Якщо це дійсно так, що ця людина проявила далекосяжну мужність і рішучість зробити Європу безпечнішою, то, безумовно, необхідно враховувати і цілі його діяльності, які говорять на його користь", – вважає він.

Як зазначено у публікації, польський суд має 100 днів на ухвалення рішення щодо екстрадиції Володимира Ж.

Нагадаємо, українця затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Володимир Ж. під час допиту заперечував, що брав участь у цій диверсійній акції.

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

Про деталі справи читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.