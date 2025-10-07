Пропалестинські активісти в Амстердамі сплюндрували королівський палац

Королівський палац на площі Дам в Амстердамі вранці у вівторок обмазали червоною фарбою, написавши антиізраїльські гасла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AT5.

Про акт вандалізму проти палацу в Амстердамі поліції повідомили близько 5:30 ранку за місцевим часом.

На фотографіях з місця було видно, що червону фарбу розлили на сходах палацу, по стінах і в бік балкона. Також нею написали "fuck israel" ("до біса Ізраїль").

Фото: АТ5

Відповідальність за вандалізм узяло на себе нідерландське представництво організації Palestine Action, яке й раніше вдавалось до подібних провокацій у країнах Європи.

Свої дії пропалестинські активісти пояснили тим, що мер Амстердама Фемке Халсема заборонила вшанування Палестини, але дозволила сьогодні провести на площі Дам захід до річниці терористичного нападу на Ізраїль.

"Активісти використовували червону фарбу, що нагадує кров, яку голландська держава має на своїх руках", – сказали у Palestine Action NL.

Минулого тижня в Амстердамі втретє пройшла масова акція протесту "Червона лінія" проти позиції уряду щодо Ізраїлю.

Демонстрації відбувалися і в інших європейських містах.