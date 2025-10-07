Пропалестинские активисты в Амстердаме испачкали королевский дворец

Королевский дворец на площади Дам в Амстердаме утром во вторник обмазали красной краской, написав антиизраильские лозунги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AT5.

Об акте вандализма против дворца в Амстердаме полиции сообщили около 5:30 утра по местному времени.

На фотографиях с места было видно, что красную краску разлили на лестнице дворца, по стенам и в сторону балкона. Также ею написали "fuck israel" ("к черту Израиль").

Фото: АТ5

Ответственность за вандализм взяло на себя нидерландское представительство организации Palestine Action, которое и раньше прибегало к подобным провокациям в странах Европы.

Свои действия пропалестинские активисты объяснили тем, что мэр Амстердама Фемке Халсема запретила чествование Палестины, но разрешила сегодня провести на площади Дам мероприятие к годовщине террористического нападения на Израиль .

"Активисты использовали красную краску, напоминающую кровь, которую голландское государство имеет на своих руках", – сказали в Palestine Action NL.

На прошлой неделе в Амстердаме в третий раз прошла массовая акция протеста "Красная линия" против позиции правительства в отношении Израиля.

Демонстрации происходили и в других европейских городах.