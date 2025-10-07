Пропалестинские активисты в Амстердаме испачкали королевский дворец
Новости — Вторник, 7 октября 2025, 18:05 —
Королевский дворец на площади Дам в Амстердаме утром во вторник обмазали красной краской, написав антиизраильские лозунги.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AT5.
Об акте вандализма против дворца в Амстердаме полиции сообщили около 5:30 утра по местному времени.
На фотографиях с места было видно, что красную краску разлили на лестнице дворца, по стенам и в сторону балкона. Также ею написали "fuck israel" ("к черту Израиль").
Ответственность за вандализм взяло на себя нидерландское представительство организации Palestine Action, которое и раньше прибегало к подобным провокациям в странах Европы.
Свои действия пропалестинские активисты объяснили тем, что мэр Амстердама Фемке Халсема запретила чествование Палестины, но разрешила сегодня провести на площади Дам мероприятие к годовщине террористического нападения на Израиль .
"Активисты использовали красную краску, напоминающую кровь, которую голландское государство имеет на своих руках", – сказали в Palestine Action NL.
На прошлой неделе в Амстердаме в третий раз прошла массовая акция протеста "Красная линия" против позиции правительства в отношении Израиля.
Демонстрации происходили и в других европейских городах.