Глава уряду Косова звинуватив Сербію у втручанні у місцеві вибори

Виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Косова Альбін Курті у вівторок звинуватив Сербію у втручанні у місцеві вибори в країні, призначені на 12 жовтня, шляхом обіцянок робочих місць і фінансових вигод.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

За словами Курті, "останні дії" президента Сербії Александара Вучича та інших сербських діячів "не можна охарактеризувати інакше, ніж як втручання у процес місцевих виборів у Косові".

Він перерахував "обіцянки робочих місць, залучення виборців фінансовою підтримкою, тиск і шантаж соціальними пільгами, а також заяви сербських посадовців про те, що тільки "Сербський список" захищає Сербію в Косово".

Глава косовського уряду закликав Європейський Союз засудити втручання Белграда у вибори в Косово та накласти на Сербію санкції за це.

В останні дні сербські посадовці справді закликали підтримувати "Сербський список" – партію, яка діє в населених переважно сербами північних муніципалітетах Косова і підтримується Белградом.

Приміром, керівник Управління у справах Косова в уряді Сербії Петар Петкович прямо закликав сербську громаду в Косово, а також переміщених осіб, які мають косовські документи, голосувати за "Сербський список".

Нагадаємо, у Косово триває політична криза через проблеми з обранням керівництва парламенту, через що його робота лишається паралізованою.

Читайте детальніше про те, чому Косово потрапило у гостру політичну кризу і чим це загрожує.