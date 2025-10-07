Глава правительства Косово обвинил Сербию во вмешательстве в местные выборы

Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти во вторник обвинил Сербию во вмешательстве в местные выборы в стране, назначенные на 12 октября, путем обещаний рабочих мест и финансовых выгод.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

По словам Курти, "последние действия" президента Сербии Александара Вучича и других сербских деятелей "нельзя охарактеризовать иначе, как вмешательство в процесс местных выборов в Косово".

Он перечислил "обещания рабочих мест, привлечение избирателей финансовой поддержкой, давление и шантаж социальными льготами, а также заявления сербских государственных чиновников о том, что только "Сербский список" защищает Сербию в Косово".

Глава косовского правительства призвал Европейский Союз осудить вмешательство Белграда в выборы в Косово и наложить на Сербию санкции за это.

В последние дни сербские чиновники действительно призывали поддерживать "Сербский список" – партию, которая действует в населенных преимущественно сербами северных муниципалитетах Косово и поддерживается Белградом.

Например, руководитель Управления по делам Косово в правительстве Сербии Петар Петкович прямо призвал сербскую общину в Косово, а также перемещенных лиц, имеющих косовские документы, голосовать за "Сербский список".

Напомним, в Косово продолжается политический кризис из-за проблем с избранием руководства парламента, из-за чего его работа остается парализованной.

