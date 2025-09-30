Конституційний суд Косова знову заморозив роботу парламенту

Конституційний суд частково визнаного Косова своїм рішенням у вівторок продовжив політичну патову ситуацію, заборонивши законодавцям країни продовжувати парламентську діяльність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Конституційний суд у Приштині ухвалив, що установча сесія парламенту не була належним чином завершена через відмову обирати етнічного серба заступником спікера.

Це рішення задовольняє скаргу партії "Сербський список", яка представляє сербську меншину Косова.

Вона подала її після того, як спікер законодавчого органу оголосив про закриття установчої сесії, незважаючи на те, що заступник – передбачений конституцією Косова – так і не був призначений.

Суд заявив, що парламент не може продовжувати свою роботу, поки не будуть заповнені всі посади, відведені для меншин. Це рішення продовжує замороження роботи парламенту, вперше запроваджене на початку вересня.

У Косово кілька місяців тривала політична криза через нездатність парламенту обрати спікера та пʼятьох його заступників, без чого не можна було б перейти до формування постійного уряду.

Продовження політичної кризи відбувається на тлі, коли США призупинили процес стратегічного діалогу з Косово, на яке поновили тиск з метою повернення до переговорів про нормалізацію відносин із Сербією.

