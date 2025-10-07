Польща вдарила санкціями по компаніях, пов’язаних із постачанням сталі до РФ

Польща внесла до санкційного списку ще дві компанії, які пов’язані із Росією.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) у вівторок, 7 жовтня, оголосила про внесення до національного санкційного списку двох компаній – SteelTrade та Omni GRP, а також трьох пов’язаних із ними осіб: Андрія Карповича, Вероніки Пенталь та Володимира Лещука.

Зазначається, що вони є акціонерами або бенефіціарними власниками.

"Внесення до санкційного списку є наслідком діяльності Національної податкової адміністрації в області перевірки зв'язків осіб або організацій з Російською Федерацією або Білоруссю, які можуть вплинути на безпеку Польщі", – заявили у KAS.

Зазначається, що OMNI GRP пов'язана з SteelTrade, раніше відомою як EMK GROUP, яка своєю чергою в свою, пов'язана з іншими суб'єктами господарювання з групи "EMK", що працюють у металургійній промисловості в Російській Федерації та республіках Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Узбекистан.

За інформацією польської податкової, компанії експортували сталь із особливими характеристиками, придатну для лиття під високим тиском – матеріал, який часто використовується у виробництві зброї через його міцність і стійкість до екстремальних умов. KAS наголошує, що існує висока ймовірність того, що ця сталь потрапила на російські оборонні заводи.

Також було виявлено механізм, за допомогою якого продукція потрапляла до Росії через низку пов’язаних компаній, сприяючи зміцненню її промислового потенціалу.

12 вересня Британія оголосила про санкції, спрямовані проти нафтових доходів та воєнної машини Росії.

3 жовтня Рада ЄС продовжила санкції щодо фізичних осіб та компаній з Росії, які відповідальні за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном проти Європейського Союзу.