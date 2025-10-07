Польша наложила санкции на компании, связанные с поставками стали в РФ

Польша внесла в санкционный список еще две компании, связанные с Россией.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Национальная налоговая администрация Польши (KAS) во вторник, 7 октября, объявила о внесении в национальный санкционный список двух компаний – SteelTrade и Omni GRP, а также трех связанных с ними лиц: Андрея Карповича, Вероники Пенталь и Владимира Лещука.

Отмечается, что они являются акционерами или бенефициарными владельцами.

"Внесение в санкционный список является следствием деятельности Национальной налоговой администрации в области проверки связей лиц или организаций с Российской Федерацией или Беларусью, которые могут повлиять на безопасность Польши", – заявили в KAS.

Отмечается, что OMNI GRP связана с SteelTrade, ранее известной как EMK GROUP, которая, в свою очередь, связана с другими субъектами хозяйствования из группы "EMK", работающими в металлургической промышленности в Российской Федерации и республиках Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

По информации польской налоговой службы, компании экспортировали сталь с особыми характеристиками, пригодную для литья под высоким давлением – материал, который часто используется в производстве оружия из-за его прочности и устойчивости к экстремальным условиям. KAS отмечает, что существует высокая вероятность того, что эта сталь попала на российские оборонные заводы.

Также был выявлен механизм, с помощью которого продукция попадала в Россию через ряд связанных компаний, способствуя укреплению ее промышленного потенциала.

12 сентября Великобритания объявила о санкциях, направленных против нефтяных доходов и военной машины России.

3 октября Совет ЕС продлил санкции в отношении физических лиц и компаний из России, ответственных за гибридные дестабилизирующие действия РФ за рубежом против Европейского Союза.