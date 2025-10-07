Военнослужащей Бундесвера ампутировали ногу из-за инцидента на учениях

Во время военных учений Бундесвера женщина-военнослужащая получила настолько серьезные травмы, что ей пришлось ампутировать ногу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Несчастный случай произошел 26 сентября в Центре боевой подготовки армии в Гарделегене, что в земле Саксония-Ангальт.

Женщина, имеющая звание сержант-майора, является членом 31-го парашютно-десантного полка Бундесвера из города Зеедорф (Нижняя Саксония) и, по словам представителя Бундесвера, участвовала в боевых учениях в лесу.

Уже после завершения маневров из-за плохой видимости столкнулись транспортер Widder и автомобиль Mungo. Пострадавшая находилась между автомобилями в момент столкновения.

Врачи скорой помощи быстро прибыли на место на полигоне. Но травмы были серьезными. Женщину пришлось доставить в больницу Магдебургского университета спасательным вертолетом.

"Одну из ее ног пришлось ампутировать, но другую ногу удалось спасти", – сказал представитель Бундесвера.

Пострадавшая женщина уже вышла из критического состояния, ее родственники находятся на месте. Сейчас планируется проведение первоначальных реабилитационных мероприятий, сообщил представитель 31-го парашютно-десантного полка в комментарии Bild.

Это не первый несчастный случай в Центре боевой подготовки сухопутных войск в Гарделегене.

В апреле этого года 21-летний нидерландский солдат погиб, когда его переехал танк во время учений. В феврале 2023 года 12 солдат получили ранения в результате столкновения двух бронетранспортеров.

В июле в Дюссельдорфе произошел несчастный случай во время учений по ликвидации последствий стихийных бедствий, в результате которого пострадали двое военных.