У Німеччині двоє військових постраждали під час навчань з ліквідації наслідків стихійних лих

У німецькому місті Дюссельдорф стався нещасний випадок під час навчань з ліквідації наслідків стихійних лих, внаслідок якого постраждали двоє військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Журналіст агенції розповів, що побачив язик полум'я і почув гучний вибух.

Згодом солдата викинуло з макета будинку, який використовувався для тренувань з пожежогасіння, в кущі.

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Інцидент стався за кілька метрів від журналістів, запрошених спостерігати за навчаннями.

Майор Бундесверу Себастьян Лінке підтвердив факт інциденту. Постраждалим була надана невідкладна медична допомога на місці інциденту.

Один солдат отримав легке поранення. Інший був доставлений до лікарні для подальшого лікування. Обидва отримали опіки.

Бундесвер відпрацьовував реагування на вибух і пожежу в зоні військової безпеки з людськими жертвами.

Навчання були продовжені після затримки близько 40 хвилин після інциденту, хоча і в скороченому вигляді.

Нагадаємо, у вересні під час навчань у Малопольському воєводстві Польщі двоє десантників через погодні умови приземлились у неправильному місці.

А раніше у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових.