ЄС хоче посилити боротьбу з "лікуванням" гомосексуальності

Європейський Союз хоче посилити боротьбу з так званою конверсійною терапією – методами зміни сексуальної орієнтації, які не є науково доведеними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтервʼю AFP розповіла єврокомісарка з питань рівності Аджа Лябіб.

У травні понад мільйон громадян Євросоюзу підписали петицію, в якій закликали ЄС заборонити конверсійну терапію.

За словами Лябіб, Єврокомісія не може накласти заборону, "бо це буде втручанням у компетенцію держав-членів". Але вона пообіцяла розпочати збір даних у 27 країнах ЄС для боротьби з цими практиками.

"Ми збираємося зібрати всі дані, які маємо про ці практики, які часто маскуються під психологічну підтримку", – сказала комісарка.

Водночас Лябіб особисто вважає, що всі країни Євросоюзу повинні заборонити конверсійну терапію.

Так звана конверсійна терапія передбачає методи, спрямовані на зміну сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або самовираження представників ЛГБТ+.

Такі практики ґрунтуються на переконанні, що гомосексуальність є психічним розладом, а їхня дієвість не доведена.

Конверсійна терапія наразі законодавчо заборонена щонайменше в чотирьох державах Європейського Союзу: на Мальті, у Німеччині, Франції та Греції.

У 2023 році рішення заборонити конверсійну терапію ухвалили і в Норвегії, яка не є членом ЄС.