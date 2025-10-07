ЕС хочет усилить борьбу с "лечением" гомосексуальности

Европейский Союз хочет усилить борьбу с так называемой конверсионной терапией – методами изменения сексуальной ориентации, которые не являются научно доказанными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью AFP рассказала еврокомиссар по вопросам равенства Аджа Лябиб.

В мае более миллиона граждан Евросоюза подписали петицию, в которой призвали ЕС запретить конверсионную терапию.

По словам Лябиб, Еврокомиссия не может наложить запрет, "потому что это будет вмешательством в компетенцию государств-членов". Но она пообещала начать сбор данных в 27 странах ЕС для борьбы с этими практиками.

"Мы собираемся собрать все данные, которые у нас есть об этих практиках, которые часто маскируются под психологическую поддержку", – сказала комиссар.

В то же время Лябиб лично считает, что все страны Евросоюза должны запретить конверсионную терапию.

Так называемая конверсионная терапия предусматривает методы, направленные на изменение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения представителей ЛГБТ+.

Такие практики основаны на убеждении, что гомосексуальность является психическим расстройством, а их эффективность не доказана.

Конверсионная терапия в настоящее время законодательно запрещена по крайней мере в четырех государствах Европейского Союза: на Мальте, в Германии, Франции и Греции.

В 2023 году решение запретить конверсионную терапию приняли и в Норвегии, которая не является членом ЕС.