Власти немецкой федеральной земли Бавария сделали шаг к тому, чтобы предоставить разрешение полиции сбивать неизвестные дроны после того, как несколько дней назад их появление нарушило работу аэропорта Мюнхена.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Как отмечает агентство, сбивание дронов считается юридически спорным и технически сложным, но во вторник кабинет министров Баварии принял закон, предоставляющий местной полиции право делать это, если это сочтут необходимым.

Законопроект должен быть одобрен земельным парламентом Баварии.

"Главное – сбивать их (дроны. – Ред.), а не ждать", – сказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.

В МИД РФ по-хамски ответили на такое заявление канцлера Германии.