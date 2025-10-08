Трамп о войне в Украине: думал, уладить это будет легко

Президент США Дональд Трамп заявил, что уладить ситуацию с развязанной РФ войной против Украины оказалось сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, сообщает "Европейская правда".

Американский президент рассказал, что заключил "семь замечательных соглашений", а также предложил мирный план по Газе.

Касаясь войны РФ против Украины Трамп повторил свои предыдущие заявления о большом количестве погибших и назвал эту ситуацию "безумием".

"Я думал, что это будет одна из самых легких проблем, и я очень хорошо лажу с Путиным... Я очень разочарован в нем, потому что я думал, что это будет легко решить, но оказалось, что это, возможно, труднее, чем на Ближнем Востоке", – отметил он.

Напомним, 23 сентября Дональд Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

По данным СМИ, европейские чиновники с очень сдержанным оптимизмом восприняли это сообщение президента США.

