ЗМІ: в Європі зраділи заявам Трампа про Україну, але зберігають скепсис

Європейські посадовці неоднозначно оцінили заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів: дехто зрадів таким словам очільника Білого дому, хоча скепсис зберігається.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Початкову реакцію на допис Трампа в Truth Social серед європейської делегації в ООН видання описує як "стримане захоплення".

"Це найжорсткіше з усього, що було дотепер", – пожартував один із посадовців ЄС, який перебуває в Нью-Йорку, маючи на увазі проукраїнський характер поста Трампа.

Цей же посадовець зазначив, що Трамп "завжди готовий зробити щось не дуже хороше, варто тільки Путіну зателефонувати йому".

Для європейців, які місяцями намагалися переконати Трампа в тому, що Путін несе повну відповідальність за війну, очевидна зміна позиції Трампа також стала своєрідним підтвердженням їхніх власних зусиль.

Виступаючи перед журналістами біля будівлі Ради Безпеки ООН, провідний європейський дипломат Кая Каллас привітала заяву Трампа.

Як зазначає видання, ці слова Трампа також можуть потішити президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яка останніми місяцями зазнавала критики за надмірну поступливість президенту США.

Один з посадовців ЄС розповів, що стосунки фон дер Ляєн із Трампом також значно змінилися з моменту його вступу на посаду. Президентка Європейської комісії тепер часто спілкується телефоном із Трампом, використовуючи дзвінки, щоб поінформувати його, серед іншого, про атаку Росії на місію ЄС в Україні, а також про проблему викрадених українських дітей.

Водночас на тлі початкового здивування і радості кілька посадовців і дипломатів ЄС висловили глибокий скептицизм щодо того, що пост Трампа може бути нічим іншим, як спробою роздратувати господаря Кремля Владіміра Путіна, яка не призведе до жодних реальних змін у політиці Сполучених Штатів.

Як відомо, президент США Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.