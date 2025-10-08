Підрив "Північних потоків": Київ не втручається у справу затриманого в Польщі українця

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Київ не втручається у справу українця Володимира Ж., затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків".

Про це український дипломат сказав в інтерв’ю RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Боднар, остаточне рішення щодо Володимира Ж. ухвалюватиме польський суд.

"Ми не втручаємося, бо це просто судова справа. Все залежить від правосуддя. Звичайно, суд є судом і він повинен ухвалити відповідне рішення. Українська сторона поводиться відповідно до польського права", – підкреслив він.

За словами дипломата, українські консули залишаються в контакті з заарештованим громадянином України і консультують його, як "вирішити справу належним чином, відповідно до законодавства".

"Звичайно, в наших інтересах захищати інтереси нашого громадянина, і ми зі свого боку, як посольство і консульство, надаємо йому всю необхідну підтримку", – додав Боднар.

Нагадаємо, українця затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

49-річний українець стверджує, що не мав нічого спільного з атакою.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск заявив, що екстрадиція затриманого українця не відповідає інтересам Польщі.