Подрыв "Северных потоков": Киев не вмешивается в дело задержанного в Польше украинца

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело украинца Владимира Ж., задержанного по запросу Германии в деле о подрыве "Северных потоков".

Об этом украинский дипломат сказал в интервью RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Боднар, окончательное решение по Владимиру Ж. будет принимать польский суд.

"Мы не вмешиваемся, потому что это просто судебное дело. Все зависит от правосудия. Конечно, суд есть суд и он должен принять соответствующее решение. Украинская сторона ведет себя в соответствии с польским законом", – подчеркнул он.

По словам дипломата, украинские консулы остаются в контакте с арестованным гражданином Украины и консультируют его, как "решить дело должным образом, в соответствии с законодательством".

"Конечно, в наших интересах – защищать интересы нашего гражданина, и мы со своей стороны, как посольство и консульство, оказываем ему всю необходимую поддержку", – добавил Боднар.

Напомним, украинца задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщалось также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.

49-летний украинец утверждает, что не имел ничего общего с атакой.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что экстрадиция задержанного украинца не отвечает интересам Польши.