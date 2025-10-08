Туреччина назвала втручання Ізраїлю у рух флотилії з допомогою для Гази "актом піратства"

Туреччина засудила втручання ізраїльських сил у рух флотилії, яка намагалася доставити гуманітарну допомогу до сектора Гази, а також назвала це актом піратства.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що втручання в рух флотилії, до складу якої входили громадяни Туреччини, показало, що "геноцидний" уряд Ізраїлю посилює напруженість у регіоні, шкодячи мирним зусиллям.

У Туреччині також назвали цей інцидент "актом піратства" та наголосили, що вживаються всі заходи для звільнення турецьких громадян, утримуваних Ізраїлем, та їх повернення до Туреччини.

Причиною цієї заяви стали нещодавні події навколо флотилії Global Sumud Flotilla, яку активісти використовували для доставки допомоги в ізольований сектор Гази. Ізраїльські солдати почали зупиняти деякі з човнів. За словами активістів, кілька човнів були взяті на абордаж.

Активісти планували використати човни, щоб доставити символічну кількість гуманітарної допомоги та продуктів харчування в сектор Гази.

Флотилія складалась з понад 40 цивільних човнів, на яких перебували парламентарі, юристи та активісти, зокрема Грета Тунберг. В операції також брали участь люди з Німеччини.

Активісти відхилили пропозицію Ізраїлю доставити гуманітарний вантаж до ізраїльського порту, а потім переправити його суходолом до сектору Гази.

Міністри закордонних справ Бельгії та Іспанії сказали, що викличуть послів Ізраїлю у звʼязку із затриманням флотилії з гуманітарною допомогою для сектору Гази ізраїльськими військовими.

А прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала до зупинки флотилії допомоги Газі, щоб не ставити під загрозу план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС.