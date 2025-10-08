Турция назвала вмешательство Израиля в движение флотилии с помощью для Газы "актом пиратства"

Турция осудила вмешательство израильских сил в движение флотилии, которая пыталась доставить гуманитарную помощь в сектор Газы, а также назвала это актом пиратства.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Турции заявило, что вмешательство в движение флотилии, в состав которой входили граждане Турции, показало, что "геноцидное" правительство Израиля усиливает напряженность в регионе, вредя мирным усилиям.

В Турции также назвали этот инцидент "актом пиратства" и отметили, что принимаются все меры для освобождения турецких граждан, удерживаемых Израилем, и их возвращения в Турцию.

Причиной этого заявления стали недавние события вокруг флотилии Global Sumud Flotilla, которую активисты использовали для доставки помощи в изолированный сектор Газы. Израильские солдаты начали останавливать некоторые из лодок. По словам активистов, несколько лодок были взяты на абордаж.

Активисты планировали использовать лодки, чтобы доставить символическое количество гуманитарной помощи и продуктов питания в сектор Газы.

Флотилия состояла из более 40 гражданских судов, на которых находились парламентарии, юристы и активисты, в частности Грета Тунберг. В операции также участвовали люди из Германии.

Активисты отклонили предложение Израиля доставить гуманитарный груз в израильский порт, а затем переправить его по суше в сектор Газы.

Министры иностранных дел Бельгии и Испании сказали, что вызовут послов Израиля в связи с задержанием флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газы израильскими военными.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к остановке флотилии помощи Газе, чтобы не ставить под угрозу план президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и ХАМАС.