Фицо не хочет запрета на российское ядерное топливо в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что запрет ЕС на российское ядерное топливо будет "самой большой опасностью" и прямой угрозой для энергетической безопасности Европы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Словакии приводит Euractiv.

Словакия, Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия производят электроэнергию на атомных реакторах российской разработки: большинство из них зависят от России в вопросах поставок топлива, пока альтернативные источники не станут полностью доступными.

Фицо прямо раскритиковал предложение Европейской комиссии по постепенному прекращению импорта российских энергоносителей в ответ на вторжение в Украину и энергетический кризис 2022 года, план, известный как REPowerEU.

В своей речи словацкий премьер отметил, что Словакия в сентябре подписала соглашение о ядерной энергетике с США. Это соглашение связано с планом Братиславы построить новый реактор мощностью 1000 мегаватт на атомной электростанции Ясловске Богунице.

"Я считаю, что это шаг, который будет важным не только для Словакии, но и для всей Европы, особенно для Центральной Европы", – сказал словацкий премьер.

Фицо, который, как и его венгерский коллега Виктор Орбан, поддерживал тесные отношения с Кремлем на протяжении всей войны в Украине, является давним критиком усилий ЕС по отказу от российских энергоносителей.

В своей речи он назвал план REPowerEU "несчастным документом" и "полным нонсенсом", заявив, что Словакия "никогда не согласится" с предложением Комиссии запретить весь импорт российского газа.

Словакия и Венгрия – единственные две страны ЕС, которые открыто выступают против усилий, направленных на прекращение зависимости от российских энергоносителей.

Однако в отличие от экономических санкций, которые требуют единодушного согласия правительств стран ЕС, Братислава и Будапешт не могут легко заблокировать REPowerEU.