Метеошары с контрабандой сигарет, от нашествия которых страдает Литва, находят и в Польше

В Польше за последние дни нашли три метеошара с контрабандными сигаретами, залетевшие с территории Беларуси; они преодолели более 30 км от границы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В день, когда более 20 метеозондов с контрабандой залетели в Литву и сорвали работу аэропорта Вильнюса, один шар нашли в Польше – в селе Ожинник неподалеку от Белостока, примерно в 30 километрах от белорусской границы.

После того еще один такой метеошар нашли в селе Ольшево южнее Белостока.

Третий обнаружили на одной из улиц Белостока, более чем в 40 км от границы.

Напомним, в Литве после последнего "налета" метеошаров задержали шестерых подозреваемых.

Всего за 2025 год литовские пограничники насчитали более 500 воздушных шаров с контрабандой, что более чем вдвое больше, чем за весь 2024 год.