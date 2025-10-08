Нідерланди хочуть створити над Північним морем полігон для тестування безпілотників

В уряді Нідерландів обговорюють ідею про створення спеціальної зони над Північним морем, закритої для цивільної авіації, для випробування різноманітних безпілотників.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

В уряді хочуть створити постійний "полігон" для тестування безпілотників у повітряному просторі над Північним морем в районі Катвейка. За задумом, зона має запрацювати після літа 2026 року і буде складатися з визначеного простору над морем та "коридору" до нього від берега.

Державний секретар з питань оборони Гейс Туінман зазначив, що створення подібного полігону є нагальною необхідністю, щоб Нідерланди готувалися до загроз, пов’язаних з розвитком цих технологій. Він вказав на визначальну роль безпілотних систем у російсько-українській війні, а також нещодавню проблему з появою невідомих БпЛА біля європейських аеропортів.

Водночас, додав посадовець, потрібно відпрацьовувати і цивільне застосування безпілотних систем – наприклад, для оперативної доставки посилок між медичними закладами.

Нагадаємо, оборонний гігант Бельгії повідомив про зростаючу кількість підозрілих дронів над своїми об'єктами.

У Німеччині на тлі останніх інцидентів з безпілотниками по всій Європі обговорять додаткові повноваження для федеральної поліції.