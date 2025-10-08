ЗМІ: поліція Німеччини може отримати додаткові повноваження для протидії дронам

Уряд Німеччини на чолі із канцлером Фрідріхом Мерцом обговорить поправку, яка може надати федеральній поліції додаткові повноваження щодо захисту від дронів.

Про це стало відомо агентству dpa, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про поправку до Закону про федеральну поліцію, ухваленого 30 років тому, і в якому немає згадки про дрони.

Проєкт закону, який обговорюватимуть у середу, і з яким ознайомилось dpa, прямо доручає федеральній поліції здійснювати захист від дронів поблизу аеропортів, залізничної інфраструктури та суден.

Він також дозволяє поліції використовувати власні дрони, наприклад, для спостереження за демонстраціями.

Німецький уряд розглядає відповідну поправку після того, як поява невідомих дронів порушила роботу аеропорту Мюнхена минулого тижня.

Реакція Німеччини на інциденти ускладнена федеральним апаратом безпеки країни, повноваження якого розподілені між безліччю відомств на рівні земель і на національному рівні, а також побоюваннями з приводу законності залучення збройних сил країни до операцій із захисту внутрішньої безпеки.

Крім того, влада не знає, як чинити з непізнаними дронами в повітряному просторі країни.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт пообіцяв створити у федеральній поліції підрозділ із захисту від дронів.

У вівторок уряд Баварії схвалив законопроєкт, що наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями збивати безпілотники, якщо це вважатимуть за необхідне.

Голова профспілки поліції Йохен Копельке рекомендує іншим федеральним землям і федеральному уряду взяти за приклад ухвалений урядом Баварії закон.