Нидерланды хотят создать над Северным морем полигон для тестирования беспилотников

В правительстве Нидерландов обсуждают идею о создании специальной зоны над Северным морем, закрытой для гражданской авиации, для испытания различных беспилотников.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В правительстве хотят создать постоянный "полигон" для тестирования беспилотников в воздушном пространстве над Северным морем в районе Катвейка. По замыслу, зона должна заработать после лета 2026 года и будет состоять из определенного пространства над морем и "коридора" к нему от берега.

Государственный секретарь по вопросам обороны Хейс Туинман отметил, что создание подобного полигона является насущной необходимостью, чтобы Нидерланды готовились к угрозам, связанным с развитием этих технологий. Он указал на определяющую роль беспилотных систем в российско-украинской войне, а также недавнюю проблему с появлением неизвестных БПЛА возле европейских аэропортов.

В то же время, добавил чиновник, нужно отрабатывать и гражданское применение беспилотных систем – например, для оперативной доставки посылок между медицинскими учреждениями.

Напомним, оборонный гигант Бельгии сообщил о растущем количестве подозрительных дронов над своими объектами.

В Германии на фоне последних инцидентов с беспилотниками по всей Европе обсудят дополнительные полномочия для федеральной полиции.