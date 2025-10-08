Литва: присутність американських військ важливіша за фінансову допомогу США

Литва вважає, що подальша присутність американських військ у країні є важливішою, ніж фінанси США на оборону.

Про це заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Шакалієне заявила, що Вашингтон ще остаточно не вирішив щодо збереження своїх військ у регіоні. Водночас вона наголосила, що подальша присутність американських військ у країні є важливішою, ніж кошти США на оборону.

"Ми отримали дуже позитивні відгуки як від Конгресу, так і від Сенату США щодо Балтійської ініціативи безпеки. Але одним з ключових моментів є те, що ми також повинні раціонально підходити до цієї політичної гри, а саме до присутності військ у нашому регіоні", – сказала вона.

Шакалієне зазначила, що Вільнюс зосереджує свої дипломатичні зусилля на триваючому перегляді США розгортання військ в Європі.

"Нашим пріоритетом є присутність союзних сил. Ми дуже цінуємо Балтійську безпекову ініціативу, вона дуже важлива, але нашою основною метою є подальше розміщення американських військ, і саме на це ми спрямовуємо більшу частину наших зусиль", – зауважила вона.

Вона зазначила, що адміністрація американського президента Дональда Трампа спочатку планувала завершити перегляд розгортання військ в Європі до початку вересня, але цей процес затримався, що, на її думку, є сприятливим для Литви.

"Як не дивно, Росія допомагає нам, демонструючи свою ненадійність і агресивну поведінку, що посилює сприйняття ризику з боку уряду США", – додала Шакалієне.

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет раніше заявляв європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

За даними ЗМІ, європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.

Польща вважає, що стане останньою країною в Європі, яка зіткнеться зі скороченням присутності американських військ, якщо Вашингтон ухвалить таке рішення.

На початку вересня президент США Дональд Трамп сказав, що не має наміру виводити з Польщі американські війська.