Литва: присутствие американских войск важнее финансовой помощи США

Литва считает, что дальнейшее присутствие американских войск в стране важнее, чем финансы США на оборону.

Об этом заявила министр обороны Довиле Шакалиене, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Шакалиене заявила, что Вашингтон еще окончательно не решил о сохранении своих войск в регионе. В то же время она подчеркнула, что дальнейшее присутствие американских войск в стране является более важным, чем средства США на оборону.

"Мы получили очень положительные отзывы как от Конгресса, так и от Сената США по поводу Балтийской инициативы безопасности. Но одним из ключевых моментов является то, что мы также должны рационально подходить к этой политической игре, а именно к присутствию войск в нашем регионе", – сказала она.

Шакалиене отметила, что Вильнюс сосредотачивает свои дипломатические усилия на продолжающемся пересмотре США развертывания войск в Европе.

"Нашим главным приоритетом является присутствие союзных сил. Мы очень ценим Балтийскую инициативу безопасности, она очень важна, но нашей основной целью является дальнейшее размещение американских войск, и именно на это мы направляем большую часть наших усилий", – отметила она.

Она отметила, что администрация американского президента Дональда Трампа изначально планировала завершить пересмотр развертывания войск в Европе к началу сентября, но этот процесс задержался, что, по ее мнению, является благоприятным для Литвы.

"Как ни странно, Россия помогает нам, демонстрируя свою ненадежность и агрессивное поведение, что усиливает восприятие риска со стороны правительства США", – добавила Шакалиене.

Напомним, глава Пентагона Пит Хэгсет ранее заявлял европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

По данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

Польша считает, что станет последней страной в Европе, которая столкнется с сокращением присутствия американских войск, если Вашингтон примет такое решение.

В начале сентября президент США Дональд Трамп сказал, что не намерен выводить из Польши американские войска.