Кос очікує "нового поштовху" у питанні вступу України до ЄС після угорських виборів

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила переконання, що поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах 12 квітня стане "новим поштовхом" у питанні вступу України до ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовиця заявила на полях весняної зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, передає Die Welt.

Кос назвала результати парламентських виборів в Угорщині, на яких перемогла опозиційна партія "Тиса", "великою перемогою для Європи".

"Особисто я очікую, що це позитивно вплине на процес вступу", – заявила єврокомісарка.

Кос також зазначила, що поразка Орбана дозволить виділити Україні затверджений кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Глава угорського уряду наклав вето на це рішення, тим самим досі перешкоджаючи виплаті коштів.

"Завдяки цим 90 мільярдам ми зможемо покрити фінансові потреби України у 2026 та 2027 роках", – сказала Кос.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

Напередодні переможець виборів в Угорщині також поспілкувався із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розмороження грошей Європейського Союзу в обмін на реформи в країні.

Водночас Мадяр заявив, що Угорщина не підтримує прискореного вступу України в ЄС. За його словами, Київ має пройти весь переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу, після якого його країна проведе референдум щодо цього питання.