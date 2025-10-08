Лидеры ЕС 23 октября обсудят оборонную "дорожную карту" и проект "стены дронов"

Во время заседания Европейского совета 23–24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, которая включает строительство "стены дронов".

Об этом, как сообщает корреспондентка "Европейской правды", заявила датская министр по делам Европы Мари Бьерре, выступая на пленарных дебатах Европейского парламента в Страсбурге 8 октября по поводу совместного ответа на нарушение Россией воздушного пространства ЕС.

Европейский совет обсудит стратегию обороны ЕС и строительство "стены дронов" в ЕС во время заседания 23–24 октября.

"На прошлой неделе в Копенгагене лидеры ЕС четко подтвердили свои обязательства работать вместе. Они обсудили прогресс по согласованным приоритетным направлениям, которые включают, в частности, противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия дронам, военную мобильность и киберустойчивость", – рассказала Бьерре.

Она отметила, что лидеры ЕС в Копенгагене в целом поддержали приоритетные инициативы, представленные Еврокомиссией и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

"Среди них – европейская инициатива по дронам и система наблюдения за восточным флангом Eastern Flank Watch", – уточнила датская министр.

"Европейский совет в октябре вернется к рассмотрению дорожной карты по вопросам оборонной готовности. Беспилотники и системы противодействия дронам являются главным приоритетом", – подчеркнула она.

По словам Марии Бьерре, проект Eastern Flank Watch ("Страж восточного фланга"), в который входит и "стена дронов", "будет дополнять инициативы и действия НАТО на восточной границе".

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала систематические вторжения российских дронов в воздушное пространство государств ЕС "гибридной войной".

Напомним, в последние недели в воздушном пространстве ряда стран ЕС фиксировались неизвестные беспилотники. В частности, оборонный концерн Бельгии сообщил о растущем количестве подозрительных дронов над своими объектами.

2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.