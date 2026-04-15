ЗМІ: в ЄС відповіли голові НБУ щодо захоплення Угорщиною коштів Ощадбанку

Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) надала відповідь на лист голови Національного банку України Андрія Пишного у справі викрадення Угорщиною коштів Ощадбанку, заявивши, що у ЄС продовжать оцінювати обставини цієї справи.

Як пише "Європейська правда", лист-відповідь EEAS оприлюднив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

9 березня глава НБУ звернувся до європейських інституцій за підтримкою у справі про захоплення Угорщиною українських інкасаторів Ощадбанку та конфіскації готівки та золота, які вони перевозили.

У листі-відповіді Пишному Європейська служба зовнішніх дій зазначає, що цей випадок, "як видається", пов’язаний із питаннями боротьби з відмиванням грошей. Зазначимо, що це було офіційною версією угорської влади, якою вона виправдала конфіскацію коштів Ощадбанку.

В ЄС відзначають, що хоч обставини інциденту є "прикрими", однак європейське законодавство не регулює компетенції національних правоохоронних органів, зокрема щодо можливого арешту активів.

У відомстві також заявили, що будь-які заходи, що обмежують рух капіталу між державами-членами ЄС та третіми країнами, мають бути обґрунтовані законними суспільними інтересами та бути пропорційними до поставленої мети.

"Служби Комісії та Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) продовжують оцінювати цю справу, також у світлі додаткової інформації, нещодавно отриманої від українських органів влади", – додали в листі.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, який стався на початку березня. Тоді Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Пізніше один з ключових міністрів уряду Орбана фактично визнав, що інцидент з інкасаторами є відповіддю на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

