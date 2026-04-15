Вучич закликав створити підрозділи ударних дронів у сербській армії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сербська армія повинна створити підрозділи, оснащені ударними дронами.

Про це він сказав після зустрічі з вищим військовим командуванням у Белграді, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Вучич заявив, що запропонував сформувати підрозділи, оснащені ударними дронами дальнього радіуса дії та дронами, які зависають над зоною удару перед тим, як атакувати цілі.

"Окрім збільшення виробництва дронів, яке, як я очікую, різко зросте цього року, ми значною мірою зосередимося на цифровізації нашої армії. Я вважаю, що в цьому плані ми станемо однією з армій із найвищою оперативною сумісністю та найбільшими можливостями не лише в нашому регіоні, а й за його межами", – сказав він.

Як зазначається, Сербія має армію чисельністю 22 500 осіб, а у 2026 році вона виділила 3,3% свого ВВП на оборонні витрати.

Коментарі Вучича пролунали після оголошення про створення спільного сербсько-ізраїльського заводу з виробництва дронів, яке відбулося днем раніше.

Нещодавно ЗМІ писали, що Сербія потенційно може залишитися без 1,5 млрд євро європейського фінансування через погіршення ситуації з демократією і близькі зв’язки з Москвою.

