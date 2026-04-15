Ердоган закликав продовжити перемир’я між США та Іраном

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив у середу, 15 квітня, що Анкара докладає зусиль для продовження перемир’я між США та Іраном, пом’якшення напруженості та забезпечення продовження переговорів.

Про це, як інформує Reuters, він сказав під час виступу перед депутатами в парламенті, передає "Європейська правда".

Ердоган сказав, що Туреччина сподівається на успіх переговорів попри чинні перешкоди.

Також він зазначив, що атаки Ізраїлю в Лівані шкодять надіям на мир, і акцентував на необхідності скористатися можливістю, яку створило перемир'я.

"Заяви сторін показують, що, хоча переговорний стіл не перекинуто, вони зіштовхнулися з перешкодою у ядерному питанні. Ми передаємо необхідні пропозиції та реалізуємо ініціативи, щоб пом’якшити напругу, продовжити перемир’я та підтримати переговори. Неможливо вести переговори зі стиснутими кулаками", – зауважив Ердоган.

Нещодавно очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан висловив занепокоєння щодо запровадження нових правил транзиту через Ормузьку протоку.

Він говорив, що союзники по НАТО повинні використати липневий саміт в Анкарі для налагодження відносин із президентом США Дональдом Трампом.