В Італії пропонують заборонити носіння бурки і нікабу в громадських місцях

Італійська партія коаліції "Брати Італії" в середу внесла законопроєкт, який зокрема передбачає заборону носіння бурки та нікабу в громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт, представлений в парламенті депутатами від партії прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні, забороняє носіння одягу, що закриває обличчя, у всіх громадських місцях, школах, університетах, магазинах та офісах.

Ідеться зокрема і про бурку – одяг, що повністю покриває тіло жінки від голови до ніг, та нікаб – покривало для обличчя, яке залишає відкритою область навколо очей.

Як пояснили в "Братах Італії", ініціатива спрямована на боротьбу з "релігійною радикалізацією та релігійно мотивованою ненавистю".

Порушників пропонують штрафувати на суму від 300 до 3000 євро.

Оскільки коаліція має значну більшість у парламенті Італії, законодавство, найімовірніше, буде ухвалене. Однак наразі невідомо, коли саме документ винесуть на голосування.

Франція у 2011 році першою в Європі запровадила повну заборону на носіння бурок у громадських місцях. Відтоді аналогічні заходи ухвалили у понад 20 державах по всьому світу, зокрема Австрії та Швейцарії.

Європейський суд з прав людини послідовно підтримує ці заборони. Серед іншого, у 2017 році він підтримав рішення Бельгії заборонити одяг, який повністю покриває обличчя.