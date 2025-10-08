В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местах
Итальянская партия коалиции "Братья Италии" в среду внесла законопроект, который, в частности, предусматривает запрет ношения бурки и никаба в общественных местах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Законопроект, представленный в парламенте депутатами от партии премьер-министра Джорджи Мелони, запрещает ношение одежды, закрывающей лицо, во всех общественных местах, школах, университетах, магазинах и офисах.
Речь идет в том числе и о бурке – одежде, полностью покрывающей тело женщины с головы до ног, и никабе – покрывале для лица, которое оставляет открытой область вокруг глаз.
Как пояснили в "Братьях Италии", инициатива направлена на борьбу с "религиозной радикализацией и религиозно мотивированной ненавистью".
Нарушителей предлагают штрафовать на сумму от 300 до 3000 евро.
Поскольку коалиция имеет значительное большинство в парламенте Италии, законодательство, скорее всего, будет принято. Однако пока неизвестно, когда именно документ вынесут на голосование.
Франция в 2011 году первой в Европе ввела полный запрет на ношение бурок в общественных местах. С тех пор аналогичные меры приняли в более чем 20 государствах по всему миру, в частности Австрии и Швейцарии.
Европейский суд по правам человека последовательно поддерживает эти запреты. Среди прочего, в 2017 году он поддержал решение Бельгии запретить одежду, которая полностью покрывает лицо.