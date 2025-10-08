Польша: депутат публично сдал тест на наркотики после обвинений в неадекватном поведении

Депутат от польской правой партии "Право и справедливость" Бартош Ковнацкий сдал тест на наркотики после обвинений в якобы неадекватном поведении в Сейме со стороны представителя правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Дело началось во вторник, когда в Сейме произошла ссора между Ковнацким и спикером польского правительства Адамом Шлапкой. Политик "ПиС" заметил, что в зале заседаний нет премьер-министра Дональда Туска, и настойчиво начал расспрашивать Шлапку, где он.

Во время дискуссии Ковнацкий предположил, что Туск может быть в ресторане Сейма, после чего политик правящего блока "Гражданская коалиция" Яцек Карновский сам предложил ему пойти в ресторан и выпить, а Шлапка сказал, что от Ковнацкого пахнет алкоголем.

Депутат "ПиС" ответил, что пройдет тест на алкоголь, и опубликовал его запись в социальных сетях. Результат оказался отрицательным.

Когда Карновский не поверил результатам этого теста, Ковнацкий решил пройти тест на наркотики в присутствии камеры Polsat News. Он пошел в ближайшую аптеку, где приобрел тест на наличие восьми видов запрещенных веществ в организме.

Результат теста снова оказался отрицательным, после чего политик "ПиС" потребовал публичных извинений.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий оказался под критикой оппозиции и части общественности из-за видео с событий в ООН, из которого видно, что он на людях взял в рот что-то похожее на никотиновую подушечку.

Во время предвыборной кампании в мае 2025 года Навроцкий предложил сопернику от власти Рафалу Тшасковскому сдать тест на употребление наркотических веществ.