Кандидат в президенти Польщі запропонував супернику здати аналізи через "наркотичні підозри"

Підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький запропонував супернику від влади Рафалу Тшасковському здати тест на вживання наркотичних речовин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Під час п'ятничних дебатів перед президентськими виборами сталася незвичайна ситуація. У якийсь момент Кароль Навроцький поклав щось до рота.

В інтернеті почали з'являтися голоси, які припускали, що мова могла йти про заборонені речовини.

Кандидат у президенти, якого підтримує партія "Право і справедливість", був гостем RMF FM в суботу і вирішив пояснити ситуацію.

"Оскільки громадськість цікавиться моїм жестом під час дебатів, я відповідаю, що це був пакетик з нікотином. Якщо послухати Рафала Тшасковського, який хоче стати президентом Польщі, який весь час говорить про свої уявні успіхи у Варшаві, то я подумав, що це саме той момент, коли пакетик з нікотином стає в нагоді", – сказав він.

Щоб розвіяти будь-які сумніви, Навроцький запропонував перевірити кандидатів на наявність в їхньому організмі наркотичних речовин.

Кандидат від "ПіС" хоче, щоб у неділю він і його суперник на президентських виборах Рафал Тшасковський пройшли медичні тести на наявність заборонених речовин. Члени обох штабів також можуть пройти такі тести.

Тшасковський прокоментував цю ситуацію перед зустріччю з пенсіонерами в Цехоцинеку. "Запитайте пана Кароля, що він робив вчора. Нехай пан Кароль пояснить", – сказав кандидат у президенти.

Пізніше, вже під час зустрічі з пенсіонерами, Тшасковський, звертаючись до присутніх, сказав, що вони є відповіддю на запитання журналістів про те, звідки кандидати беруть мотивацію та енергію, і "напевно, цікавляться справою Кароля Навроцького".

Тшасковський підкреслив, що зустрічі з літніми людьми є для нього фантастичними, тому що він фактично завжди бачить саму молодь. Він зазначив, що справжня молодість не має нічого спільного з тим, що написано у посвідченні особи.

Нагадаємо, у 2019 році перед другим туром виборів президента України на той момент кандидат Володимир Зеленський записав звернення, у якому підтвердив готовність дебатувати з чинним тоді президентом Петром Порошенком, але на НСК "Олімпійський". Однією з вимог Зеленського було проходження експертизи, щоб "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Обоє кандидатів тоді зрештою здали аналізи.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

За менш ніж два тижні до другого туру президентських виборів у Польщі обидва кандидати мають рівну підтримку.

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