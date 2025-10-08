Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у своєму виступі в Європарламенті пояснив, чому та як ЄС повинен приділяти особливу увагу дронам, та при цьому враховувати український досвід.

Текст його виступу опубліковано на сайті Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Кубілюс виступив на пленарних дебатах щодо спільної відповіді на нещодавні порушення повітряного простору країн ЄС Росією. Він сказав, що провокації Росії є безрозсудними та мають служити сигналом тривоги.

"Нам потрібно діяти дуже практично та ефективно. Дрони – це майбутнє війни та майбутнє провокацій. Шкода, що нам знадобилися нещодавні провокації, щоб прокинутися. І схоже, що ми погано підготовлені до цього майбутнього", – визнав єврокомісар.

Він зазначив, що наразі оборонні сили в ЄС не готові виявляти дрони, бачити та відстежувати їх, коли вони порушують повітряний простір.

Крім того, він зазначив, що збивати безпілотник вартістю 10 тисяч євро ракетою вартістю 1 мільйон євро нерозумно.

"У короткостроковій перспективі нам потрібно розробити можливості для кращого виявлення, відстеження та ідентифікації дронів за допомогою акустичних датчиків, радарів, супутників. У довгостроковій перспективі – можливості роззброїти або знищити безпілотники за допомогою перехоплювачів дронів, засобів радіоелектронної боротьби та мобільних підрозділів", – перерахував Кубілюс необхідні дії для боротьби з російськими провокаціями.

При цьому він наголосив, що ЄС має співпрацювати на цьому напрямку з НАТО і з Україною.

"Ми не можемо цього зробити без України. Українські засоби протиповітряної оборони збивають 70-80% цілей. Українські безпілотники вигнали російський флот з Чорного моря, зупинили просування росіян та спустошили російський флот стратегічних бомбардувальників і нафтопереробні заводи", – пояснив єврокомісар.

Він додав, що у розробці "стіни дронів" особливу увагу слід приділити українському досвіду.

"Цей досвід показує, що ключем до ефективної "стіни дронів" є не лише технології як такі, а й розвинені навички інтегрованого командування та створення комплексної нової екосистеми ведення бойових дій", – відзначив Кубілюс.

Він закликав швидко переходити від ідей до дій та висловив впевненість, що протягом наступного року можливо наростити основні можливості "стіни дронів".

Відзначимо, під час засідання Європейської ради 23-24 жовтня у Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять проєкт "дорожньої карти" з реалізації оборонної стратегії ЄС, яка включає побудову "стіни дронів".

Нагадаємо, впродовж останніх тижнів у повітряному просторі низки країн ЄС фіксували невідомі безпілотники. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.