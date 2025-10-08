Еврокомиссар: дроны – это будущее войны, и мы к нему плохо подготовлены

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в своем выступлении в Европарламенте объяснил, почему и как ЕС должен уделять особое внимание дронам, и при этом учитывать украинский опыт.

Текст его выступления опубликован на сайте Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Кубилюс выступил на пленарных дебатах по поводу совместного ответа на недавние нарушения воздушного пространства стран ЕС Россией. Он сказал, что провокации России являются безрассудными и должны служить сигналом тревоги.

"Нам нужно действовать очень практично и эффективно. Дроны – это будущее войны и будущее провокаций. Жаль, что нам понадобились недавние провокации, чтобы проснуться. И похоже, что мы плохо подготовлены к этому будущему", – признал еврокомиссар.

Он отметил, что в настоящее время оборонные силы в ЕС не готовы обнаруживать дроны, видеть и отслеживать их, когда они нарушают воздушное пространство.

Кроме того, он отметил, что сбивать беспилотник стоимостью 10 тысяч евро ракетой стоимостью 1 миллион евро неразумно.

"В краткосрочной перспективе нам нужно разработать возможности для лучшего обнаружения, отслеживания и идентификации дронов с помощью акустических датчиков, радаров, спутников. В долгосрочной перспективе – возможности разоружить или уничтожить беспилотники с помощью перехватчиков дронов, средств радиоэлектронной борьбы и мобильных подразделений", – перечислил Кубилюс необходимые действия для борьбы с российскими провокациями.

При этом он подчеркнул, что ЕС должен сотрудничать в этом направлении с НАТО и с Украиной.

"Мы не можем этого сделать без Украины. Украинские средства противовоздушной обороны сбивают 70-80% целей. Украинские беспилотники изгнали российский флот из Черного моря, остановили продвижение россиян и опустошили российский флот стратегических бомбардировщиков и нефтеперерабатывающие заводы", – пояснил еврокомиссар.

Он добавил, что при разработке "стены дронов" особое внимание следует уделить украинскому опыту.

"Этот опыт показывает, что ключом к эффективной "стене дронов" являются не только технологии как таковые, но и развитые навыки интегрированного командования и создания комплексной новой экосистемы ведения боевых действий", – отметил Кубилюс.

Он призвал быстро переходить от идей к действиям и выразил уверенность, что в течение следующего года возможно нарастить основные возможности "стены дронов".

Отметим, во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, которая включает построение "стены дронов".

Напомним, в течение последних недель в воздушном пространстве ряда стран ЕС фиксировали неизвестные беспилотники. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.