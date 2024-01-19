Парламент Німеччини пом’якшив правила надання громадянства

Бундестаг 19 січня остаточно схвалив поправки до закону про громадянство, які пом’якшують правила набуття подвійного громадянства й скорочують строки, після яких мігранти отримують право на натуралізацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Поправки до закону про громадянство підтримали 382 німецькі депутати партій урядової коаліції, проти виступили опозиційні консервативні християнські демократи (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), а також ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Згідно з новим законом, іноземці зможуть подавати документи на отримання німецького паспорта після п'яти, а не восьми років перебування в Німеччині. У випадках, коли заявники "виключно добре інтегровані" в Німеччині, натуралізація можлива через три роки.

Водночас натуралізацію у ФРН ускладнять для людей, які не можуть утримувати себе самостійно або не підтримують "вільний, демократичний базовий порядок у Німеччині".

Федеральний уряд, який ініціював зміни, сподівається таким чином зробити ФРН привабливішою для іноземної робочої сили. Закон також дозволить стати громадянам і виборцям десяткам тисяч вихідців із Туреччини, багато хто з яких є мігрантом у третьому поколінні.

Консервативні та ультраправі депутати Бундестагу виступили проти нових правил, вимагаючи "зберегти цінність німецького громадянства" та не сприяти неконтрольованій міграції.

Водночас Бундестаг сам напередодні схвалив закон, який полегшує депортацію мігрантів, яким відмовили в наданні притулку.