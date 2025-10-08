Премʼєр Грузії порівняв критику місцевих виборів від ОБСЄ з пропагандою Геббельса

Грузинський премʼєр-міністр Іраклій Кобахідзе обурився оцінкою місцевих виборів у країні 4 жовтня від спостерігачів ОБСЄ, закликавши не допустити повернення в Європу "пропаганди Геббельса".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews.

Кобахідзе на брифінгу в середу висловив обурення звітом ОБСЄ про місцеві вибори в Грузії, де грузинську владу закликали "поважати право на свободу зібрань і права людини на тлі зростаючого тиску на громадянське суспільство".

"Європа – не панацея! Європою був і пан Геббельс, який діяв у 40-х роках (ХХ століття. – Ред.) в одній з найсильніших європейських держав. Не можна, щоб через 80 років після 40-х років до Європи поверталася пропаганда Геббельса", – сказав премʼєр Грузії.

Він вважає, що звіт ОБСЄ містить "нонсенс", оскільки під час місцевих виборів 4 жовтня "було найтяжче насильство" з боку антиурядових протестувальників.

"Це говорить про те, що вся європейська бюрократія перебуває в дуже важкому становищі. До цього додається і та несправедливість, яку ми бачимо", – додав Кобахідзе.

Нагадаємо, на акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, демонстранти, які вийшли на протест проти дій влади, спробували штурмувати урядовий палац, сталися сутички. Спецпризначенці застосували водомети і сльозогінний газ, протестувальники закидали силовиків камінням, підпалили барикади.

Пізніше МВС Грузії повідомило про затримання організаторів акції протесту 4 жовтня.

Після цього в Єврокомісії констатували, що, поширюючи дезінформацію, зокрема, про дії Європейського Союзу та посла ЄС у Грузії, грузинська влада фактично веде російську пропаганду.