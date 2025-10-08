Премьер Грузии сравнил критику местных выборов со стороны ОБСЕ с пропагандой Геббельса

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе возмутился оценкой местных выборов в стране 4 октября со стороны наблюдателей ОБСЕ, призвав не допустить возвращения в Европу "пропаганды Геббельса".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Кобахидзе на брифинге в среду выразил возмущение отчетом ОБСЕ о местных выборах в Грузии, где грузинские власти призвали "уважать право на свободу собраний и права человека на фоне растущего давления на гражданское общество".

"Европа – не панацея! Европой был и господин Геббельс, который действовал в 40-х годах (ХХ века. – Ред.) в одной из сильнейших европейских держав. Нельзя, чтобы через 80 лет после 40-х годов в Европу возвращалась пропаганда Геббельса", – сказал премьер Грузии.

Он считает, что отчет ОБСЕ содержит "нонсенс", поскольку во время местных выборов 4 октября "было самое тяжелое насилие" со стороны антиправительственных протестующих.

"Это говорит о том, что вся европейская бюрократия находится в очень тяжелом положении. К этому добавляется и та несправедливость, которую мы видим", – добавил Кобахидзе.

Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, демонстранты, вышедшие на протест против действий власти, попытались штурмовать правительственный дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие забросали силовиков камнями, подожгли баррикады.

Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября.

После этого в Еврокомиссии констатировали, что, распространяя дезинформацию, в частности, о действиях Европейского Союза и посла ЕС в Грузии, грузинские власти фактически ведут российскую пропаганду.